Mythos und Provokation: Ausstellung zu Pirelli Kalender

Hamburg (dpa) –

Cindy Crawford, Naomi Campbell, Kate Moss, Jennifer Lopez, Penélope Cruz oder Sophia Loren: Berühmte Models und Schauspielerinnen standen schon für den legendären Kalender vor der Kamera. Zum 60. Jubiläum des Pirelli Kalenders zeigt die Ernst Barlach Gesellschaft Hamburg von Sonntag an bis zum 28. April in der Barlach Halle K eine Ausstellung mit mehr als 200 Bildmotiven renommierter Fotografen und Fotografinnen wie Bert Stern, Sarah Moon, Emma Summerton, Richard Avedon, Peter Lindbergh, Karl Lagerfeld und Helmut Newton. Der italienische Reifenhersteller Pirelli vergibt seit dem Jahr 1964 die künstlerische Umsetzung des Pirelli Kalenders jährlich an namhafte Fotografinnen und Fotografen. Die Kalender waren nie käuflich zu erwerben, sondern wurden immer nur an ausgewählte Freunde des Unternehmens verschenkt.

«Einst ein Synonym für ästhetisch inszenierte Hochglanz-Erotik, hat der Pirelli Kalender in den vergangenen Jahrzehnten eine bemerkenswerte Metamorphose durchlebt. So steht er heute für die geschichtliche Wandlung der Geschlechterrollen, der Sexualmoral, des Geschmacks und des Schönheitsideals», sagte der Vorsitzende der Ernst Barlach Gesellschaft Hamburg, Jürgen Doppelstein, am Freitag. Der Kalender sei «ein Spiegel der zeitgenössischen Gesellschaft, er ist Mythos und kulturelles Phänomen».