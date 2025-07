Mysteriöse Kiste löst Feuerwehreinsatz in Hildesheim aus

Gefährliche Güter werden international in neun Gefahrklassen unterteilt. Je nach Klasse erfolgt eine standardisierte Kennzeichnung. (Symbolbild) picture alliance / ZB

Hildesheim (dpa/lni) –

Eine silberne Metallkiste mit Gefahrgutkennzeichnung hat in Hildesheim einen größeren Feuerwehreinsatz ausgelöst – sie stellte sich jedoch als harmlos heraus. Ein Hausmeister hatte den Behälter am Nachmittag bei Gartenarbeiten in einer Hecke entdeckt und die Rettungskräfte alarmiert, wie die Feuerwehr mitteilte.

Wegen der aufgedruckten Warnzeichen der Gefahrgutklasse 6.2, die auf ansteckungsgefährliche Stoffe hindeuten, rückte der Gefahrgutzug mit Unterstützung mehrerer Ortsfeuerwehren an. Ein speziell geschützter Trupp näherte sich der Kiste, um sie zu bergen.

Die vermeintliche Gefahr entpuppte sich schnell: In dem Metallbehälter befanden sich lediglich private Gegenstände. Der Einsatz wurde daraufhin beendet. Die Kiste wurde an die Polizei übergeben, sagte ein Feuerwehrsprecher.