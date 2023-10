MV-Ratspräsidentschaft 2023/2024: «Vereint Segel setzen»

Schwerin (dpa) –

Die am 1. November beginnende Bundesratspräsidentschaft Mecklenburg-Vorpommerns steht unter dem Motto «Vereint Segel setzen». Das gab Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) am Montag in Schwerin bekannt. Das Bundesland übernimmt zum dritten Mal den Vorsitz in der Länderkammer. Für MV sei dies eine Ehre und großartige Chance, unterstrich Schwesig.

Der Präsidentschaft falle in eine Zeit des Umbruchs mit Flucht und Migration, Russlands brutalen Krieg in der Ukraine, steigenden Preisen und Klimawandel. All das bewege die Menschen in Deutschland. «Und wir spüren Druck auf unsere Demokratie. Wir müssen Antworten auf dringende Fragen geben. Sonst lassen wir Raum für eine Politik der einfachen Parolen», warnte Schwesig.

Mit Blick auf das Motto betonte die Politikerin: «Vereint steht für das vereinte Deutschland. Segel setzen passt zu einem Bundesland mit viel Wasser wie Mecklenburg-Vorpommern. Und es beschreibt auch die Aufgabe, vor der Deutschland steht.»

MV übernimmt die jeweils zum 1. November eines Jahres wechselnde Ratspräsidentschaft von Hamburg. 2024 übergibt MV den Staffelstab an das Saarland.