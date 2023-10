Mutter wegen versuchten Mordes an ihren Kindern angeklagt

Bückeburg (dpa/lni) –

Sie soll Angst gehabt haben, das Sorgerecht zu verlieren: Eine Mutter muss sich wegen versuchten Mordes an ihren beiden sieben Jahre alten Kindern ab Montag (13.00 Uhr) am Landgericht Bückeburg verantworten. Am 27. April soll die Frau mit den Kindern in ein Waldgebiet bei Beckedorf im Landkreis Schaumburg gefahren sein, wie das Gericht mitteilte. Dort soll sie ihren Wagen in Brand gesteckt haben, um die Kinder und sich selbst zu töten.

Die Kinder wurden nicht verletzt. Die beiden Siebenjährigen seien aus dem Auto geflohen und hätten sich geweigert, erneut einzusteigen, teilte das Gericht mit. Zeugen bemerkten das Feuer und alarmierten die Rettungskräfte. Die Frau erlitt schwere Brandverletzungen und kam ins Krankenhaus. Für den Prozess sind sieben Fortsetzungstermine geplant.