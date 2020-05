Mutter von ausgesetztem Säugling in Psychiatrie

Ein Polizeifahrzeug mit Blaulicht auf dem Dach. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa/Symbolbild

Norderstedt (dpa/lno) – Nach dem Fund eines frisch entbundenen Säuglings in einem Gebüsch in Norderstedt ist die 26 Jahre alte Mutter nun in einer psychiatrischen Klinik untergebracht worden. Dem wenige Tage alten Sohn der Frau gehe es indes besser, sagte ein Polizeisprecher am Montag in Bad Segeberg. «Der Zustand des Kindes ist stabil und es ist auf dem Weg der Besserung.» Der wimmernde Frischgeborene war in der Nacht zum Samstag – eingewickelt in eine blaue Wolldecke – von einem Passanten in einem Gebüsch gefunden worden. Das Kind war stark unterkühlt. Den Spuren zufolge hatte die Mutter das Kind in unmittelbarer Nähe auf dem Gehweg zur Welt gebracht.

Von der Mutter fehlte zunächst jede Spur. Nach einem Hinweis aus ihrem Bekanntenkreis konnte die 26-Jährige in der Nacht zu Sonntag festgenommen werden. Ihr wird versuchter Totschlag vorgeworfen. Gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft Kiel ermittelt die Polizei derzeit die Hintergründe der Tat.

