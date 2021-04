Mutter verschanzt sich mit Kindern in Flüchtlingsunterkunft

Hamburg (dpa/lno) – In einer Flüchtlingsunterkunft im Hamburger Stadtteil Barmbek hat es am Mittwoch einen SEK-Einsatz gegeben. Nach Angaben der Polizei hat sich eine Mutter mit ihren beiden Kindern im Alter von drei und sechs Jahren in einem Zimmer verschanzt. Möglicherweise ist die 41-Jährige mit einem Messer bewaffnet.

Die Polizei sollte dem Jugendamt des Bezirksamtes Nord Amtshilfe leisten. Ob die Frau zwischenzeitlich drohte, ein Kind umzubringen, falls die Polizei nicht abrückt, konnte ein Polizeisprecher nicht bestätigen. «Der Einsatz soll sich mittlerweile beruhigt haben», sagte der Sprecher. Die Verhandlungen mit der Mutter dauerten aktuell an.

© dpa-infocom, dpa:210414-99-203445/2