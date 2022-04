Mutter und zwei Kinder bei Unfall verletzt

Rotenburg (dpa/lni) –

Bei einem Autounfall in der Nähe von Bothel (Landkreis Rotenburg) sind eine Mutter und zwei Kinder verletzt worden. Die 24-Jährige und ihre Kinder im Alter von 3 Jahren und 11 Monaten wurden am Dienstagabend in Krankenhäuser gebracht, wie eine Polizeisprecherin am Mittwoch sagte. Aus bislang ungeklärter Ursache sei die Frau mit ihrem Wagen von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Zur Schwere der Verletzungen konnte die Sprecherin zunächst keine Angaben machen.