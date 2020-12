Mutter und Kind bei Wohnungsbrand in Sicherheit gebracht

Hamburg (dpa/lno) – Bei einem Wohnungsbrand im Hamburger Stadtteil Kleiner Grasbrook hat die Feuerwehr eine Mutter mit Kind in Sicherheit gebracht. Der Bewohner der brennenden Wohnung, die sich im dritten Stock eines Mehrfamilienhauses befand, erlitt in der Nacht zu Sonntag eine Rauchgasvergiftung, wie ein Feuerwehrsprecher am Sonntagmorgen berichtete. Die Mutter und ihr Kind wohnten in der Nachbarwohnung.

In der Brandwohnung hatte eine Matratze Feuer gefangen, wie es weiter hieß. Die Ursache war zunächst unklar. Die Einsatzkräfte sahen vor Ort die Frau mit ihrem Kind auf einem Balkon des Hauses stehen. Die beiden wurden mit Hilfe einer Drehleiter in Sicherheit gebracht.

Feuerwehrbericht