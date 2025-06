Mutter und Baby bei Unfall lebensgefährlich verletzt

Petershagen (dpa) –

Bei einem Verkehrsunfall in Petershagen in Ostwestfalen sind eine Frau und ihr eine Woche altes Baby lebensgefährlich verletzt worden. Die 26 Jahre alte Mutter und ihr Kind stammen aus dem Raum Nienburg in Niedersachsen. Laut ersten Ermittlungen der Polizei wurde das Fahrzeug der Familie vermutlich von einem Sattelschlepper getroffen, als der Ehemann mit dem Auto eine Landstraße queren wollte. Der 58 Jahre alte Lastwagenfahrer konnte trotz Vollbremsung die Kollision nicht verhindern. Er wurde leicht verletzt. Zur Unfallursache ermittelt die Polizei in Bielefeld.