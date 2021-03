Mutter mit Baby seit einer Woche vermisst

Ein Polizist steht im Regen vor einem Streifenwagen dessen Blaulicht aktiviert ist. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Hannover (dpa/lni) – Die Polizei in Hannover sucht nach einer 30-jährigen Frau, die seit vergangenen Donnerstag mit ihrer erst vier Wochen alten Tochter verschwunden ist. Die Frau sollte das Baby und ihre zwei anderen Kleinkinder auf richterlichen Beschluss in die Obhut des Jugendamtes übergeben. Bei zwei der Kinder im Alter von einem und drei Jahren wurde der Beschluss vollzogen. Von der Frau und ihrem Säugling fehle aber jede Spur, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Da die junge Mutter psychische Auffälligkeiten aufweise, könne eine Kindeswohlgefährdung nicht ausgeschlossen werden. Erschwerend komme hinzu, dass die 30-Jährige ihre EC-Karte nicht mitgenommen habe und ihr mittlerweile das Geld ausgehen dürfte. Die Polizei veröffentlichte am Mittwoch ein weiteres Foto der Frau und bat die Bevölkerung um Mithilfe.

