Mutter gesteht Tötung ihres schwerstbehinderten Sohnes

Zum Auftakt eines Mordprozesses in Oldenburg hat die angeklagte Frau gestanden, ihren schwerstbehinderten Sohn getötet zu haben. Sina Schuldt/dpa

Im Prozess um den Tod eines schwerstbehinderten 23-Jährigen hat die angeklagte Mutter des jungen Mannes die Tat gestanden. Sie habe gemeinsam mit ihrem Sohn aus dem Leben scheiden wollen, sagte die 57-Jährige am ersten Verhandlungstag vor dem Landgericht Oldenburg. Grund war demnach laut der Frau, dass sie für ihren pflegebedürftigen und teils sehr aggressiven Sohn keine Perspektive mehr sah.

Die Staatsanwaltschaft wirft der Frau heimtückischen Mord vor. Nach den Aussagen der Angeklagten und den Ermittlungen der Staatsanwaltschaft zündete die Deutsche im Juni 2023 in Wilhelmshaven in einem abgedichteten Wohnwagen einen Holzkohlegrill an. Beide verloren das Bewusstsein. Während die Angeklagte planwidrig wieder erwachte und überlebte, starb der 23-Jährige.