Mutmaßlicher Überfall auf Taxifahrer – Polizei sucht Zeugen

Polizei und Staatsanwaltschaft suchen nach Zeugen eines Überfalls, bei dem in Eutin ein 58 Jahre alter Taxifahrer schwer verletzt wurde. (Symbolbild) Soeren Stache/dpa

Eutin (dpa/lno) –

Nach einem Überfall auf einen Taxifahrer in Eutin sucht die Polizei nach zwei Tatverdächtigen sowie Zeugen des Überfalls. Der 58 Jahre alte Fahrer sei bereits am Mittwoch von unbekannten Fahrgästen angegriffen und verletzt worden, berichtete die Polizei. Der Fahrer sei schwer verletzt worden und habe bislang keine Angaben zum Tathergang machen können. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Der Fahrer hatte den Angaben zufolge in seinem Taxi einen Notfallalarm ausgelöst. Als Polizei und Rettungsdienst am Einsatzort eintrafen, waren die Tatverdächtigen verschwunden, eine sofort eingeleitete Fahndung verlief erfolglos. Nach ersten Hinweisen soll es sich bei den Tatverdächtigen um zwei Männer handeln. Die Kriminalpolizei in Eutin ermittelt.

Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen, die am Mittwoch gegen 15.30 Uhr an der Kreuzung der Straßen Sandfeldweg und der Hauptstraße Ungewöhnliches im Zusammenhang mit einem schwarzen Taxi beobachtet haben. Hinweise werden unter der Telefonnummer 04521 8010 entgegengenommen.