Kiel (dpa/lno) – Der Mann, der in Kiel innerhalb von drei Tagen vier Taxifahrer überfallen haben soll, sitzt jetzt in Untersuchungshaft. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag mitteilten, hatte ein Richter am Vortag den Haftbefehl erlassen. Der inhaftierte 29-Jährige soll die Taxifahrer von Donnerstag bis Sonnabend vergangener Woche überfallen und ihnen Portemonnaies abgenommen haben. Gegen ihn besteht der Verdacht schweren Raubes.