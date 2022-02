Mutmaßlicher Sexualstraftäter in Bremen gefasst

Ein Blaulicht leuchtet am auf dem Dach eines Polizeiwagens. Foto: Friso Gentsch/dpa/Symbolbild

Bremen (dpa/lni) – Die Polizei hat einen 23 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, in Bremen einen zwölfjährigen Jungen sexuell bedrängt zu haben. Nach dem Verdächtigen war mit einer Öffentlichkeitsfahndung gesucht worden, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der 23-Jährige soll das Kind am 15. Februar unsittlich berührt haben. Der Junge hatte sich gewehrt, worauf der Täter von ihm abließ. Die Kriminalpolizei prüfe derzeit Zusammenhänge zu anderen Sexualstraftaten. Der Mann sollte einem Haftrichter vorgeführt werden.

© dpa-infocom, dpa:220222-99-241659/3

Pressemitteilung