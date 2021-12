Mutmaßlicher Schmuggler mit 127 Gramm Kokain ertappt

Ein Polizist mit Handschellen und einer Pistole am Gürtel steht vor einem Streifenwagen. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Osnabrück (dpa/lni) – In seiner Unterhose hat ein mutmaßlicher Drogenschmuggler 127 Gramm Kokain versteckt. Zöllner entdeckten das Rauschgift am Dienstagnachmittag bei einer Kontrolle des 33-Jährigen in einem Industriegebiet an der Autobahn 30 bei Bad Bentheim. Bei seiner Befragung hatte der Autofahrer zunächst bestritten, Waffen, Drogen oder Bargeld dabei zu haben, teilte das Hauptzollamt Osnabrück am Mittwoch mit. Er sei für einen vorweihnachtlichen Besuch unterwegs nach Polen und wolle Heiligabend zurück in die Niederlande fahren, um dort zu arbeiten, gab der Mann demnach an. Doch bei einer «Intensivkontrolle» entdeckten die Beamten das in Folie eingewickelte Kokain. Es wurde beschlagnahmt. Den mutmaßlichen Schmuggler erwartet nun ein Strafverfahren.

