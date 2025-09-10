Mutmaßlicher Schläger am Bahnhof Altona verhaftet

Hamburg (dpa/lno) –

Ein wegen Körperverletzung gesuchter Mann ist am Bahnhof Hamburg-Altona verhaftet worden. Der 41-Jährige wollte dort laut Bundespolizei am Dienstagabend einen Supermarkt trotz Hausverbots betreten. Ein Sicherheitsmann am Eingang des Geschäfts habe ihm den Durchgang versperrt. Daraufhin sei der Mann aggressiv geworden und habe eine Mitarbeiterin beleidigt.

Eine Streife der Bundespolizei stellte fest, dass der 41-Jährige per Haftbefehl gesucht wurde. Er soll Anfang des Jahres am Busbahnhof in Altona einen Mann auf den Kopf und ins Gesicht geschlagen und ihn so schwer verletzt haben. Das Amtsgericht Hamburg erließ wegen Fluchtgefahr einen Haftbefehl.