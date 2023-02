Mutmaßlicher Messerstecher in Luxemburg verhaftet

Hamburg (dpa/lno) –

Anderthalb Wochen nach einer Messerattacke auf seine ehemalige Lebensgefährtin in Hamburg ist der mutmaßliche Täter in Luxemburg gefasst worden. Zielfahnder des Landeskriminalamts hätte den 43-jährigen Ghanaer mithilfe luxemburgischer und rheinland-pfälzischer Kollegen in der Nacht zum Mittwoch am Bahnhof der Ortschaft Wasserbillig gestellt und verhaftet, teilte die Polizei mit. Der Mann soll seine 35 Jahre alte Ex-Partnerin Ende Januar in Hamburg-Barmbek in Gegenwart ihres sechsjährigen Kindes und ihres neuen Lebenspartners zu Boden gestoßen und mit Messerstichen lebensgefährlich verletzt haben. Anschließend war er mit einem Fahrrad geflohen.

Da bereits vermutet wurde, dass sich der Verdächtige ins Ausland absetzen könnte, hatte die Staatsanwaltschaft Hamburg auch einen europäischen Haftbefehl erwirkt. Der 43-Jährige soll den Angaben zufolge nun zunächst in Luxemburg einem Haftrichter vorgeführt werden.