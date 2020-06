Mutmaßlicher Messerstecher gefasst

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeifahrzeugs. Foto: Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

Hamburg (dpa/lno) – Zielfahnder des Landeskriminalamtes haben in Hamburg einen mutmaßlichen Messerstecher verhaftet. Der 19-Jährige hatte sich nach Angaben der Polizei bei Bekannten in Altona-Nord versteckt. Dem Mann wird vorgeworfen, am Samstag vor einer Woche auf St. Pauli im Streit einen 25-Jährigen durch einen Stich in die Brust lebensgefährlich verletzt zu haben. Nur durch eine Notoperation sei das Opfer gerettet worden, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Die Vernehmung des 25-Jährigen habe dann schnell auf die Spur des mutmaßlichen Täters geführt. Am vergangenen Freitag sei dann ein zwischenzeitlich ergangener Haftbefehl gegen den 19-Jährigen vollstreckt worden.