Mutmaßlicher Messerangreifer verhaftet

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach einer Polizeistreife. Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Bremen (dpa/lni) – Nach Messerstichen gegen einen Taxifahrer in Bremen hat die Polizei den mutmaßlichen Angreifer in Bremerhaven verhaftet. Es handele sich um einen 33 Jahre alten Mann, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Montag. Man gehe derzeit davon aus, dass der Verdächtige die Taxifahrt nicht zahlen wollte und deshalb zugestochen habe.

Wegen versuchten Mordes sei der Mann in der Nacht zum Sonntag gegen Mitternacht in der Wohnung eines Freundes verhaftet worden, teilte die Polizei mit. Da waren mehr als 24 Stunden vergangen seit der Tat vom Freitagabend im Bremer Stadtteil Gröpelingen.

Der Taxifahrer wurde durch die Stiche schwer verletzt. Der mutmaßliche Täter stahl demnach das Taxi, überfuhr beinahe zwei unbeteiligte Frauen und raste davon. Den Wagen ließ er nach einem Unfall später an der Autobahn A27 stehen. Die Polizei fahndete zunächst vergeblich nach ihm. Es sei der Bremer Mordkommission aber im Lauf des Samstags gelungen, ihn zu identifizieren und aufzuspüren, hieß es.

© dpa-infocom, dpa:220131-99-917152/2

Mitteilung