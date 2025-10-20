Mutmaßlicher Kita-Einbrecher springt bei Flucht aus Fenster

Hamburg (dpa/lni) –

Ein mutmaßlicher Einbrecher in einer Kita in Hamburg-Billstedt ist bei einem Fluchtversuch vor der Polizei schwer verletzt worden. «Mit der Funkstreifenwagenbesatzung haben wir das Objekt überprüft. Im Zuge der Maßnahmen ist ein Tatverdächtiger auf der Flucht mutmaßlich aus dem Fenster gesprungen», sagte ein Polizeisprecher. Aus welchem Stock der Mann fiel, sei bislang unklar. Rettungskräfte versorgten ihn vor Ort und brachten ihn in ein Krankenhaus. Zuvor berichtete das «Hamburger Abendblatt».

Den Angaben zufolge waren die Beamten gegen 4.18 Uhr wegen eines gemeldeten Einbruchs zu der Kita gerufen worden. Ob der reguläre Betrieb von dem Einsatz betroffen war, konnte die Polizei zunächst nicht sagen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.