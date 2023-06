Mutmaßlicher Geldautomatensprenger in Spanien verhaftet

Osnabrück (dpa) –

Ein wegen Geldautomatensprengungen in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen gesuchter Mann ist von der spanischen Polizei verhaftet worden. Die Festnahme erfolgte in der Provinz Barcelona am 8. Juni; am Dienstag sei der Beschuldigte nach Deutschland überstellt worden, teilte die Polizeidirektion Osnabrück am Donnerstag mit. Derzeit befinde sich der Mann in einer Justizvollzugsanstalt in Frankfurt am Main. Gegen den Mann liegt ein europäischer Haftbefehl vor.

Der Mann wird verdächtigt, als ausführender Sprenger an zwei Geldautomatensprengungen am 28. Februar in Melle bei Osnabrück und am 15. März in Elsdorf (Rhein-Erft-Kreis) beteiligt gewesen zu sein. Gegen ihn soll vor dem Landgericht Osnabrück verhandelt werden. Für die Ermittlungen ist die Schwerpunktstaatsanwaltschaft in Osnabrück zuständig.

Deutsche und niederländische Polizeibehörden sowie Europol hatten im Juni vergangenen Jahres 28 Objekte durchsucht und 13 mutmaßliche Geldautomatensprenger festgenommen. In diesem Zusammenhang sei der nun festgenommene Mann ins Visier der Ermittlungsbehörden geraten, hieß es.