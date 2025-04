Mutmaßlicher Einbrecher in Hamburg flieht in Fluss

Ein mutmaßlicher Einbrecher versuchte in Hamburg vor der Polizei zu fliehen – und landete dabei in der Bille. (Symbolbild) Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

Ein mutmaßlicher Einbrecher ist in Hamburg-Bergedorf auf der Flucht vor der Polizei in die Bille gesprungen und wenig später festgenommen worden. Der Mann war am Vormittag beim versuchten Einbruch in ein Wohnhaus beobachtet worden, wie eine Sprecherin des Lagedienstes mitteilte.

Als die Polizisten eintrafen, flüchtete der Mann und sprang in den nahegelegenen Fluss. Da er offenbar nicht schwimmen konnte, wurde vorsorglich die Feuerwehr alarmiert. Ein Eingreifen war jedoch nicht notwendig, da das Gewässer an dieser Stelle nur etwa einen Meter tief war.

Der Mann konnte das Wasser selbstständig verlassen und wurde von der Polizei am Ufer festgenommen. Ob er Gegenstände aus dem Einbruch bei sich hatte, war zunächst unklar. Die Ermittlungen dauern an.