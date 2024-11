Mutmaßlicher Drogenlieferdienst – Verdächtige festgenommen

Bei Durchsuchungen wegen mutmaßlichen Drogenhandels nahm die Polizei in Hamburg mehrere Menschen fest und stellte diverse Drogen sicher. (Symbolbild) Christian Charisius/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

Bei Durchsuchungen wegen mutmaßlichen Drogenhandels hat die Polizei in Hamburg mehrere Menschen festgenommen und diverse Drogen sichergestellt. Im Zuge von Ermittlungen zu einem mutmaßlichen Drogenlieferdienst wurden laut Polizei fünf Männer verdächtigt, unter anderem Kokain verkauft zu haben. In fünf Wohnungen und einem Gewerbeobjekt fanden die Beamten am Donnerstagmorgen demnach unter anderem rund 900 Gramm Kokain, circa 400 Gramm Marihuana und knapp 300 Gramm Ecstasy.

Gegen einen 31-Jährigen und einen 22-Jährigen lagen bereits Haftbefehle vor, die nun vollstreckt wurden. Gegen einen 39 Jahre alten Verdächtigen sei ebenfalls Haftbefehl erlassen worden. Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Polizei dauerten an.