Mutmaßlicher Drogenhändler in Kiel festgenommen

Kiel (dpa/lno) –

Ein 40-Jähriger ist wegen des Verdachts des Handelns mit Betäubungsmitteln in Kiel festgenommen worden. Die Beamtinnen und Beamten beschlagnahmten zudem diverse Drogen und Bargeld, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei mit. Der Mann kam in Untersuchungshaft.

Der 40-Jährige war am Steuer seines Autos in der Landeshauptstadt kontrolliert worden, da er zuvor offensichtlich an einem Drogenverkauf beteiligt war, hieß es. Bei der Kontrolle fanden die Polizisten Kokain und ein Messer.

Als die Wohnung des Tatverdächtigen durchsucht wurde, konnte noch mehr gefunden werden: Dort wurden 200 Gramm Kokain, 1.500 Gramm Cannabis und ein hoher fünfstelliger Bargeldbetrag sichergestellt.