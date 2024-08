Mutmaßlicher Dieb will der Polizei über A2 davonfahren

Giesen/Marienborn (dpa) –

Auf der Autobahn 2 von Niedersachsen nach Sachsen-Anhalt hat ein Mann in einem gestohlenen Auto und mit bis zu Tempo 250 versucht, der Polizei davonzufahren. «Der Fahrer missachtete die Anhaltesignale und versuchte, die Beamten mit Geschwindigkeiten bis zu 250 Kilometern pro Stunde abzuschütteln», teilte die Polizeiinspektion Hildesheim mit. Es folgte eine etwa 35 Kilometer lange Verfolgungsfahrt bis nach Sachsen-Anhalt. Dort habe der 39 Jahre alte Fahrer die Autobahn an der Anschlussstelle Marienborn verlassen. Seine Fahrt endete demnach in einer Sackgasse in Hakenstedt im Landkreis Börde.

Bei der Flucht zu Fuß griffen ihn die Beamten. Der Mann aus dem osteuropäischen Ausland hat laut Polizei keine Meldeadresse in Deutschland. Er stehe im Verdacht, den hochwertigen Wagen in der niedersächsischen Ortschaft Ahrbergen gestohlen zu haben. Der Mann sitzt nun in Untersuchungshaft.