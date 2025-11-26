Mutmaßlicher Dealer wirft ein Kilo Kokain aus dem Fenster

Kurz vor einer Wohnungsdurchsuchung hat ein mutmaßlicher Drogenhändler in Hamburg ein Kilo Kokain aus dem Fenster geworfen. (Symbolbild) Christian Charisius/dpa

Hamburg (dpa) –

Beim Anrücken der Hamburger Polizei hat ein mutmaßlicher Drogenhändler rund ein Kilo Kokain aus dem Fenster geworfen. Die Beamten nahmen den 41-Jährigen dennoch fest, wie die Polizei mitteilte. In der Wohnung im Stadtteil Farmsen-Berne stellten die Ermittler weitere Drogen sicher, darunter rund ein Kilo Amphetamin. Zudem fanden sie fast 16.000 Euro Bargeld sowie Schmuck, Uhren und weitere Luxusartikel.

Zur gleichen Zeit durchsuchte die Polizei am Dienstag ein Einfamilienhaus in Hamburg-Lohbrügge, das wie die Wohnung einer 32-Jährigen gehören soll. Dort entdeckten die Beamten rund 850 Marihuana-Pflanzen. Sie nahmen einen 30-Jährigen fest. Die mutmaßliche Inhaberin des Hauses und der Wohnung sei nicht angetroffen worden. Gegen die beiden tatverdächtigen Männer wurden Haftbefehle erlassen.

Seit der Teillegalisierung von Cannabis zum 1. April 2024 dürfen Erwachsene jeweils drei Pflanzen zu Hause haben. Seit dem 1. Juli vergangenen Jahres sind unter strengen Auflagen nichtkommerzielle Anbauvereinigungen mit bis zu 500 Mitgliedern erlaubt.