Mutmaßlicher Brandstifter in Holzminden festgenommen

Während die Feuerwehr gegen die Flammen kämpfte, wurde der mutmaßliche Täter von der Polizei festgenommen. (Symbolbild) Matthias Bein/dpa

Holzminden (dpa/lni) –

Bei einem Einsatz wegen eines Feuers in einem Mehrfamilienhaus in Holzminden hat die Polizei den mutmaßlichen Brandstifter festgenommen. Zuvor hatte ein Zeuge die Einsatzkräfte wegen eines möglichen Einbruchs alarmiert, kurz darauf bemerkte er Flammen in einer der Wohnungen und sah einen fliehenden Mann, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Die Polizei konnte den Tatverdächtigen dann vor Ort überwältigen.

Der 33-Jährige wurde wegen des Verdachts auf schwere Brandstiftung festgenommen. Hinweisen nach könnte der Mann den Brand in der Wohnung am Samstagabend vorsätzlich gelegt haben, hieß es. Er war zudem im Besitz eines Messers und könnte Drogen genommen haben. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen.

Die betroffene Wohnung brannte komplett aus. Der Schaden wird im niedrigen sechsstelligen Bereich vermutet. Das Haus wurde evakuiert, verletzt wurde niemand.