Mutmaßlicher Brandanschlag auf Kosmetikstudio

Drei Personen mussten aus den Wohnungen über dem Studio gerettet werden. Fabian Höfig/News5/dpa

Hamburg (dpa) –

Auf ein Kosmetikstudio im Hamburger Stadtteil Hohenfelde hat es am frühen Sonntagmorgen einen mutmaßlichen Brandanschlag gegeben. Verletzt wurde niemand, wie die Polizei mitteilte.

Anrufer meldeten laut Feuerwehr eine Explosion, woraufhin die Ladenzeile in Brand geraten sei. Drei Personen mussten demnach aus den Wohnungen über dem Studio gerettet werden, da sie durch Rauch eingeschlossen waren – insgesamt waren 21 Menschen in dem Gebäude betroffen. Mittlerweile sei das Feuer gelöscht und Nachlöscharbeiten im Gange.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wurde ein unbekannter Gegenstand in das Kosmetikstudio geworfen, woraufhin das Geschäft Feuer fing. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung.