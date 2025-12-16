Mutmaßlicher Autodieb dank Ortungs-App gefasst

Ein in Lübeck gestohlenes Auto wurde kurze Zeit später im mecklenburgischen Ludwigslust entdeckt, samt Dieb, der nicht wusste, dass eine Ortungs-App die Spur des Wagens offenlegte. (Symbolbild) Lino Mirgeler/dpa

Ludwigslust/Lübeck (dpa) –

Die Ausstattung seines Fahrzeugs mit einem GPS-Tracker hat einem Autobesitzer aus Lübeck nur kurze Zeit nach dem Diebstahl wieder zu seinem Eigentum verholfen. Wie die Polizei mitteilte, wurde der Wagen in der Nacht Mithilfe einer Ortungs-App in Ludwigslust lokalisiert. Die alarmierten Polizisten hätten das Fahrzeug gefunden, in dem der 30-jährige mutmaßliche Dieb noch saß.

Der Mann habe zwar versucht, zu Fuß zu fliehen, sei jedoch gestellt, überwältigt und gefesselt worden. Bei seiner Durchsuchung seien unter anderem Betäubungsmittel, ein Messer sowie gestohlene und gefälschte Papiere sichergestellt worden. Der Verdächtige sei bereits polizeibekannt. Gegen ihn werde nun unter anderem wegen Diebstahls, Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie Urkundenfälschung ermittelt.