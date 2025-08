Mutmaßlicher Autodieb bittet nach Panne Polizei um Hilfe

Melle/Rodenberg (dpa/lni) –

Ein Mann hat nach einer Panne mit einem gestohlenen Wagen ein vorbeifahrendes Auto angehalten und um Hilfe gebeten – dabei handelte es sich um eine Zivilstreife der Polizei. Die Beamten stellten darüber hinaus fest, dass der 30-Jährige Alkohol getrunken hatte: Der Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als einem Promille. Außerdem hatte er keinen gültigen Führerschein, wie ein Polizeisprecher mitteilte.

Demzufolge wurde das Auto bereits am Mittwochabend in Melle im Landkreis Osnabrück gestohlen. Ein Zeuge verfolgte das Auto zunächst auf die A30 in Richtung Hannover, verlor aber nach wenigen Kilometern den Anschluss. Eine sofort eingeleitete Fahndung, an der auch Polizeikräfte aus dem benachbarten Nordrhein-Westfalen teilnahmen, blieb ohne Erfolg.

Ermittlungsverfahren läuft

Um kurz nach Mitternacht traf dann die Zivilstreife in Rodenberg (Landkreis Schaumburg) auf das gestohlene Auto mitsamt dem mutmaßlichen Dieb. Er hatte offenbar den Wagen mit falschem Kraftstoff betankt und war daraufhin liegengeblieben.

Gegen den 30-Jährigen läuft nun ein Ermittlungsverfahren wegen besonders schweren Diebstahls, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Trunkenheit im Verkehr. Außerdem besteht der Polizei zufolge der Verdacht, dass er nach dem Tanken nicht bezahlt hat – auch dazu wird ermittelt.