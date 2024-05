Mutmaßlicher Angreifer hatte Hakenkreuz im Profilbild

Göttingen (dpa/lni) –

Der mutmaßliche Angreifer einer Grünen-Politikerin in Göttingen ist in der Vergangenheit bereits durch das Nutzen von Nazi-Symbolen aufgefallen. Im Juli 2020 wurde der 66-Jährige zu einer Geldstrafe von insgesamt 900 Euro verurteilt, weil er in seinem Whatsapp-Profilbild einen Reichsadler mit einem Hakenkreuz in einem Kranz zeigte, wie die Staatsanwaltschaft am Donnerstag mitteilte. Zuvor berichtete die «Hannoversche Allgemeine Zeitung».

Die Niedersächsische Landtagsabgeordnete Marie Kollenrott wurde am Samstag bei einer Wahlkampfveranstaltung in der Göttinger Innenstadt angegriffen und verletzt. Ein Mann schlug ihr mehrfach gegen den Oberkörper. Die 39-Jährige erlitt nach eigenen Angaben Prellungen an einem Arm. Die Polizei nahm den mutmaßlichen Angreifer kurz danach in Tatortnähe fest. Der für politische Straftaten zuständige Staatsschutz ermittelt.