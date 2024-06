Mutmaßliche Wette: Mann nach Sprung in Weser tot geborgen

Bremen (dpa/lni) –

Ein seit mehreren Tagen vermisster 20 Jahre alter Mann ist in Bremen tot in der Weser aufgefunden worden. Er wurde dort am Freitagnachmittag entdeckt, wie die Polizei am Samstag mitteilte.

Wie die Polizei bereits am vergangenen Wochenende mitteilte, waren zwei Männer vermutlich aufgrund einer Wette in der östlichen Vorstadt in die Weser gesprungen. Ein 30-Jähriger konnte von Einsatzkräften gerettet werden. Polizei, Feuerwehr und weitere Hilfskräfte hatten unter anderem mit einem Hubschrauber nach dem 20-Jährigen gesucht.