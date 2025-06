Mutmaßliche Drogendealer bei Durchsuchungen in Haft genommen

Bremen (dpa/lni) –

Bei Durchsuchungen haben Ermittler eine Cannabis-Plantage entdeckt und zwei mutmaßliche Drogendealer in Haft genommen. Am Montag durchsuchten die Beamten 21 Wohnungen in Bremen und dem niedersächsischen Umland, wie die Polizei mitteilte. Die Ermittlungen richten sich demnach gegen acht Männer zwischen 31 und 72 Jahren wegen illegalen Drogenhandels.

Konkret sollen die Verdächtigen international und bundesweit bandenmäßig mit Cannabis in nicht geringer Menge gehandelt haben. Die Polizei fand in zwei der durchsuchten Gebäude professionelle Cannabis-Plantagen mit mehr als 1.500 Pflanzentöpfen. Die Beamten stellten unter anderem 25 Kilogramm Cannabis, 60.000 Euro Bargeld, scharfe Munition sowie Laptops und Handys sicher.

Zunächst wurden fünf der acht Männer festgenommen. Zwei wurden später in Untersuchungshaft genommen, da gegen sie bereits Haftbefehle vorlagen. An den Durchsuchungen waren auch Spezialkräfte der Polizei und Diensthunde beteiligt.