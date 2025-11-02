Mutmaßliche Brandstiftung legt S-Bahn-Verkehr lahm

Nach dem Brand eines Kabelschachts fahren keine S-Bahnen mehr zwischen Hamburg-Neugraben und Buxtehude. (Symbolbild) Rabea Gruber/dpa

Hamburg (dpa) –

Vermutlich Brandstifter haben am Wochenende den S-Bahn-Verkehr im Süden Hamburgs lahmgelegt. Nach dem Brand eines Kabelschachts in der Nacht zum Samstag im niedersächsischen Neu Wulmstorf sei die Strecke zwischen Hamburg-Neugraben und Buxtehude für den Zugverkehr gesperrt, sagte ein Bahnsprecher. Signale und Weichen könnten aufgrund des Schadens nicht mehr bedient werden.

Nach ersten Erkenntnissen könne ein technischer Fehler als Brandursache ausgeschlossen werden. Die Polizei ermittle deshalb auch wegen des Verdachts auf Brandstiftung.

Betroffen seien die S-Bahnen der Linien S3 und S5 sowie die Regionalzüge RE5 von Hamburg nach Cuxhaven. Für den betroffenen Streckenabschnitt sei ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet worden.

Die Reparaturarbeiten werden dem Sprecher zufolge noch mindestens bis zum Sonntagabend andauern.