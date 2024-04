Mutmaßlich Ölverschmutzung im Hafen von Bremervörde

Bremervörde (dpa/lni) –

Eine vermutlich ölhaltige Substanz im Wasser des Hafens von Bremervörde im Landkreis Rotenburg hat einen Einsatz der Feuerwehr ausgelöst. Passanten hätten am späten Samstagnachmittag eine großflächige Verunreinigung des Hafens gemeldet, teilte die Polizei am Sonntag mit. Nahezu die gesamte Wasserfläche des Hafens sei mit einer regenbogenfarbig schillernden Substanz überzogen. Die Feuerwehr bekämpfte die Verschmutzung mit Ölsperren und schwimmfähigen Ölbindemitteln. Daher sei der Hafen vom Wasser aus derzeit mit Booten nicht erreichbar, teilte die Behörde mit. Die Ursache der Verunreinigung war zunächst unklar, die Ermittlungen dauern an.