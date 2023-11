Mut von Kovac wird belohnt – «Brauchten diesen Sieg»

Wolfsburg (dpa/lni) –

Nach dem erfolgreichen Pokalspiel gegen den Titelverteidiger war Niko Kovac sichtlich stolz. «Als Trainer muss man das machen, wovon man überzeugt ist. Wenn ich irgendwo hinfalle, dann weil ich es selbst entschieden habe», sagte Kovac nach dem 1:0 in der zweiten Runde des DFB-Pokals gegen RB Leipzig.

Nach zuletzt drei Liga-Niederlagen in Serie hatte Kovac das Wolfsburger Team gegen den Champions-League-Teilnehmer gleich auf acht Positionen verändert. Ein Pokal-Aus und Kovac hätte sich einige unangenehme Fragen gefallen lassen müssen. Doch so war der VfL-Coach der große Gewinner des Abends, wenn er auch nicht komplett zufrieden war. «Ich hätte mir noch ein bisschen mehr Ballbesitz gewünscht, gerade in Überzahl. Aber in unserer Situation mit zuletzt drei Niederlagen war es erst einmal wichtig, über den Kampf den Sieg zu sichern.»

Wenn am Sonntag das Achtelfinale ausgelost wird, befinden sich die Niedersachsen also noch im Lostopf. «Wir wollen die Reise im Pokal fortsetzen», sagte Kovac, der das Gefühl, beim Finale in Berlin dabei zu sein, als Trainer von Eintracht Frankfurt und Bayern München kennt. «Das sind ganz besondere Momente und Erlebnisse», sagte der Wolfsburger Trainer.

Bis ins Endspiel ist es aber noch ein langer Weg, erst einmal rückt die Bundesliga wieder in den Fokus. Dort steht am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) das richtungsweisende Heimspiel gegen Werder Bremen an. Will der VfL auch in der Liga weiter um die internationalen Plätze mitspielen, ist ein Sieg gegen Werder fast schon Pflicht.

Der Erfolg gegen Leipzig soll den Wolfsburgern einen Schub geben. «Wir haben großen Charakter gezeigt», sagte Siegtorschütze Vaclav Cerny nach seinem ersten Pflichtspieltreffer für den VfL. «Wir mussten eine Antwort auf die vergangenen Wochen geben. Das ist uns gelungen. Wir waren kompakter als in den vergangenen Spielen und sind mehr als Mannschaft aufgetreten», sagte Tiago Tomas, der den einzigen Treffer des Tages mustergültig vorbereitet hatte. «Wir brauchten diesen Sieg!»