Hamburg (dpa) –

Fußball-Zweitligist Hamburger SV wird vorerst auf Linksverteidiger Miro Muheim verzichten müssen. Der Tabellenführer teilte kurz vor dem Anpfiff der Partie gegen Eintracht Braunschweig mit, dass sich der Schweizer Nationalspieler einen Muskelfaserriss in der linken Wade zugezogen hat. Die Verletzung erlitt der 27-Jährige demnach am Mittwoch im Training. Für ihn rückte sein Landsmann Silvan Hefti in die Startelf gegen die Braunschweiger.