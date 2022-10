Muskelbündelriss: Handballer lange ohne Jim Gottfridsson

Flensburg (dpa/lno) –

Handball-Bundesligist SG Flensburg-Handewitt muss in den nächsten Wochen ohne seinen Spielmacher Jim Gottfridsson auskommen. Wie der Club am Freitag mitteilte, hat sich der 30-jährige Schwede im Pokalspiel gegen die Füchse Berlin (34:32) einen Muskelbündelriss in der Wade zugezogen. «Jetzt geht es in den Drei-Tages-Rhythmus. Jim wird in einer intensiven Phase fehlen», sagte SG-Trainer Maik Machulla. Am Samstag (20.30 Uhr/Sky) empfangen die Flensburger Frisch Auf Göppingen zum Bundesliga-Duell, am Dienstag (20.45 Uhr/DAZN) steht gegen den spanischen Club TM Benidorm das erste Gruppenspiel in der European League auf dem Programm.

Die Last des Gottfridsson-Ausfalls soll von der gesamten Mannschaft getragen werden. Machulla: «Alle müssen einen Schritt mehr machen.» Die Spielsteuerung sollen Mads Mensah Larsen und Lasse Möller übernehmen, für Unterstützung sollen Aaron Mensing und Göran Sögard Johannessen durch ihre Wurfkraft sorgen.

Gegen Frisch Auf, das wie die Flensburger in der European League startet, erwartet Machulla ein schwieriges Spiel. Der 45-Jährige warnte vor allem vor der Physis der Schwaben: «Es ist ein ganz gefährlicher Gegner mit unglaublich viel Qualität und Erfahrung im Kader.»