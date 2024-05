Musikstudenten aus Lübeck geben 200. Auswärts-Konzert

Lübeck (dpa/lno) –

Seit mehr als zehn Jahren geben die Studierenden der Musikhochschule Lübeck (MHL) Konzerte in ganz Schleswig-Holstein. In der Reihe «Wir in …» sind die Hochschüler in mehreren Orten zu Gast. Das 200. Konzert führt die Studierenden nach Angaben der Hochschule am 16. Mai (19.00 Uhr) in den Plenarsaal des Schleswiger Oberlandesgerichtes. Unter der Leitung des niederländischen Experten für Barockmusik, Pieter-Jan Belder, spiel das Ensemble «Alte Musik 415» der MHL Werke von Telemann, Johann Sebastian Bach, Leclair und Vivaldi auf historischen Instrumenten. Belder verantwortet die Ausbildung im Bereich der Alten Musik an der Hochschule.

Insgesamt sind im Sommersemester 2024 zehn solcher Auswärtskonzerte geplant. Neben dem Ensemble für Alte Musik werden nach Angaben einer Hochschulsprecherin unter anderem Auftritte des MHL-Schlagzeugensembles in Kiel, von Studierenden der Trompetenklasse in Itzehoe sowie Konzerte in Schönberg in Mecklenburg-Vorpommern, Mölln, Bad Oldesloe, Eutin, Kiel und Neumünster zu erleben sein.