Musikhochschule bildet Musiklehrer für Grundschulen aus

Lübeck (dpa/lno) –

Die Musikhochschule Lübeck (MHL) bekommt einen neuen Studiengang. Erstmals werde ab dem Wintersemester 2025/2026 die Ausbildung zum Musiklehrer an Grundschulen angeboten, teilte die Hochschule mit. Dabei lägen Schwerpunkte auf den Bereichen Elementare Musikpädagogik und Soziale Arbeit. Das seien zwei bundesweite Alleinstellungsmerkmale. Erste Informationen über Inhalte, Berufsperspektiven und Voraussetzungen für den sechssemestrigen Studiengang gibt es online am 13. März sowie am 22. März in der Musikhochschule. Bewerbungsschluss ist der 1. April.