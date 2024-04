Musikfeste auf dem Lande mit vielen jungen Künstlern

Lübeck (dpa/lno) –

Die Musikfeste auf dem Lande des Schleswig-Holstein Musik Festivals sind seit vielen Jahren Publikumsmagnete. Auch in diesem Sommer stehen wieder fünf Musikfeste und zwei Kindermusikfeste auf dem Programm. Die Nachfrage nach den Konzerten sei bereits groß, sagte eine Sprecherin des Festivals bei der Vorstellung am Donnerstag.

Los geht es am 6. und 7. Juli mit dem Musikfest auf Gut Emkendorf, wo unter anderem die Band «Wildes Holz» mit etwas anderer Blockflötenmusik zu hören sein wird. Weitere Termine gibt es auf Gut Stockseehof (13. und 14. Juli), auf Wotersen (27. und 28. Juli), in Hasselburg (3. und 4. August) sowie Pronstorf (17. und 18. August). Außerdem sind am 20. und 21. Juli auf Wotersen zwei Kindermusikfeste geplant.

Das Besondere an den Musikfesten sei, dass das Programm abseits der Bühne weitergehe, sagte die Sprecherin. Es gibt jeweils am Sonnabend und am Sonntag mehrere Konzerte mit wechselnden Künstlern. Das Spektrum der Konzerte reicht von Klassik bis Pop. Das Musikfest auf Gut Pronstorf wird komplett von dem Klarinettisten David Orlowski sowie seinen musikalischen Freunden gestaltet. Dort findet am 17. August auch der Wettbewerb um den Förderpreis der Sparkassen-Finanzgruppe mit dem anschließenden Preisträgerkonzert (15.00 Uhr) statt.