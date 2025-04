«Musikfeste auf dem Lande» laden zu Picknick und Musik

Am 5. und 6. Juli findet das Erste von fünf Musikfesten auf dem Lande des Schleswig-Holstein Musik Festivals statt. (Symbolbild) Markus Scholz/dpa

Lübeck (dpa/lno) –

Die «Musikfeste auf dem Lande», eines der Markenzeichen des Schleswig-Holstein Musik Festivals (SHMF), bieten in diesem Jahr eine Mischung aus klassischer Musik und Folklore. So seien neben Kammermusik in verschiedenen Besetzungen auch eine Reihe von Stücken zu hören, bei denen folkloristische Klänge mit modernen Melodien gemischt würden, sagte eine SHMF-Sprecherin.

Dazu gehört unter anderem das Duo Steinkellner & die Soundkistn mit einem Mix aus alpenländischer Folklore und weltmusikalischen Rhythmen, die beim «ein Wochenende im Grünen» spielen, welches am 5. und 6. Juli auf dem Gut Hasselburg im Kreis Ostholstein stattfindet. Die schottische Band Breabach wird dagegen die große Obsthalle auf Gut Stockseehof im Kreis Plön in einen schottischen Pub verwandeln (12. Juli).

Auf Schloss Wotersen im Kreis Herzogtum Lauenburg wird am 26. Juli das international besetzte Balkan Fuego Trio nach Angaben des SHMF eine Mischung aus Balkanfolklore, Jazz und Flamenco präsentieren. Für Kinder ab fünf Jahren gibt es am 19. und 20. Juli das traditionelle Kindermusikfest auf Schloss Wotersen mit einem bunten Programm zum Mitmachen.

Kubanisches Scheunenfest

Das Musikfest auf Gut Emkendorf im Kreis Rendsburg-Eckernförde am 2. und 3. August steht unter dem Motto «Kubanisches Scheunenfest». Unter der künstlerischen Leitung der Hornistin Sarah Willis sind verschiedene Formationen des Havana Lyceum Orchestra zu erleben.

Auch der Musikfest-Trecker werde 2025 wieder unterwegs zu verschiedenen sozialen Einrichtungen sein, sagte die SHMF-Sprecherin. Stationen seien Husum, Rendsburg, Flensburg, Neustadt in Holstein, Ahrensburg und Lübeck. Diese Konzerte seien aber den Bewohnern der jeweiligen Einrichtungen vorbehalten, sagte sie.