Musiker soll drei Menschen vergiftet haben: Aussage erwartet

Hannover (dpa) –

Ein Musiker des Schleswig-Holsteinischen Symphonieorchesters steht wegen versuchten Mordes an drei Menschen vor Gericht – jetzt wird seine Aussage erwartet. Am Montag (9.00 Uhr) will der 62 Jahre alte Deutsche sich umfassend äußern. Zu Prozessbeginn am Landgericht Hannover hatte er bestritten, dass er seine Mutter und zwei Kollegen mit Rattengift töten wollte.

Laut Anklage soll er das Gift Anfang September 2022 in einem Seniorenheim in Hannover in Lebensmittel seiner 93 Jahre alten Mutter gemischt haben. Auf einer Konzertreise soll er den beiden Orchestermusikern – einem Mann und einer Frau – einen vergifteten Knoblauchdip gereicht haben. Die Opfer erlitten laut Staatsanwaltschaft Blutgerinnungsstörungen, an denen sie hätten sterben können.