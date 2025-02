Musikclub «Gruenspan» bekommt neues Zuhause in der Schanze

Hamburg (dpa/lno) –

Von der Großen Freiheit an die Schanze: Der berühmte Musikclub «Gruenspan» aus St. Pauli zieht im Herbst auf den Hamburger Fleischgroßmarkt in die Lagerstraße 11. Für zunächst drei Jahre werde der Club zwischen den Messehallen und Tim Mälzers «Bullerei» zu finden sein, wie die Finanzbehörde mitteilte. Der Kult-Musikclub muss umziehen, weil der Gebäudekomplex in der Großen Freiheit saniert wird. Nach Abschluss der mehrjährigen Bauarbeiten finden Musikfans das «Gruenspan» dann wieder auf dem Kiez. Der Club existiert seit 1968 auf St. Pauli.

Für Hamburgs Kultursenator Carsten Brosda (SPD) ist die Halle im Herzen des Schanzenviertels «die perfekte Ausweichspielstätte für einen der renommiertesten Clubs der Stadt». Der Musikclub werde Sternschanze und Karoviertel kulturell bestens bereichern.

Der geschäftsführende Gesellschafter der Gruenspan GmbH Timur Börü, freut sich auf die neue Zeit: «Die Immobilie ist barrierefrei zugänglich und eignet sich hervorragend als Spielstätte für alle Musikfans.»

Ausreichend Fläche für 900 Gäste

An dem neuen Standort stehen laut Mitteilung rund 1.000 Quadratmeter Fläche für 900 Gäste innerhalb der Lagerhalle D zur Verfügung. Damit dort ab Herbst gefeiert werden kann, werden etwa 2,5 Millionen Euro investiert. Der Mietvertrag wird für drei Jahre abgeschlossen. Es gebe jedoch eine Option zur Verlängerung auf insgesamt sechs Jahre.

Im Juni 2025 wird das «Gruenspan» den Betrieb auf St. Pauli vorerst einstellen, dann werden in dem teils denkmalgeschützten Club Sanierungsarbeiten für erhöhte Statik und Brandschutz beginnen.