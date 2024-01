Musikalische Unterstützung bei Hamburger Demo gegen rechts

Hamburg (dpa/lno) –

Mit den Indierockern von Kettcar, dem Sänger Stefan Gwildis und der Techno-Marching-Band Meute erhält die für Freitag in Hamburg geplante Großdemonstration gegen rechts auch musikalische Unterstützung. Wie der Verein Unternehmer ohne Grenzen, Mitorganisator der Kundgebung «Hamburg steht auf – Gemeinsam gegen Rechtsextremismus und neonazistische Netzwerke», am Donnerstag mitteilte, werden die Musiker am Freitagnachmittag neben zahlreichen Rednern auf einer Bühne am Jungfernstieg auftreten.

Erwartet werden den Angaben zufolge rund 10.000 Demonstranten. Zu der Kundgebung aufgerufen hat ein breites Bündnis aus Politik, Gewerkschaften, Religionsgemeinschaften, Kulturschaffenden, Wirtschaftsverbänden und Vereinen. Auch Hamburgs Panik-Ehrenbürger Udo Lindenberg hatte seine Fans aufgefordert, teilzunehmen.

Ursprünglich sollte die Kundgebung auf dem Rathausmarkt stattfinden. Durch eine kurzfristig anberaumte Fraktionssitzung hatte die AfD jedoch eine Verlegung auf einen Ort außerhalb des 350-Meter-Bankreises rund um das Rathaus erzwungen.