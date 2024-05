Musik und Feuerwerk – Hamburger Hafengeburtstag geht weiter

Hamburg (dpa/lno) –

Der 835. Hamburger Hafengeburtstag geht am Freitag (10.00 Uhr) mit einigen Höhepunkten in seinen zweiten Tag. Größtes Highlight dürfte die Musikshow «Elbe in Concert» sein, die um 20.45 Uhr an den Landungsbrücken beginnt. Das Konzert findet auf einer schwimmenden Ponton-Bühne statt, die dieses Jahr erstmals beim Hafengeburtstag zum Einsatz kommt.

Musicaldarsteller von Stage Entertainment zeigen Ausschnitte aus ihrem Repertoire – es wird auch einen Vorgeschmack auf das neue Stück «& Julia» geben, das im Herbst in der Hansestadt Premiere feiert. Im Anschluss tritt der Freizeit-Männerchor Goldkehlchen auf. Headliner des Abends ist die Hamburger Band Scooter, die parallel zum großen Geburtstagsfeuerwerk (21.35 Uhr) ihre Show spielen wird.

Auch tagsüber gibt es viel zu sehen – etwa bei der «Bunten Hafenmeile» zwischen Landungsbrücken und Baumwall sowie bei den Schiffsvorführungen auf dem Wasser. Das den Angaben zufolge weltgrößte Hafenfest findet in diesem Jahr an vier Tagen statt.