Rund 6000 Besucher zum Watt en Schlick Festival erwartet

Dangast (dpa/lni) –

Vor dem Wattenmeer am Strand von Dangast in Friesland hat die zehnte Ausgabe des Watt en Schlick Festivals begonnen. Das kleine, dreitägige Open-Air-Festival am Jadebusen wurde am Freitagnachmittag mit dem Auftritt der Brass-Band Moop Mama x Älice eröffnet. Kurz vor dem Festivalstart hätten sich die Regenwolken verabschiedet und die Sonne sei herausgekommen, sagte Festivalsprecherin Sofie Buchwald. Viele der erwarteten rund 6000 Besucherinnen und Besucher seien bereits angereist. Das Festival ist ausverkauft, auch Tageskarten gibt es keine mehr.

Wie schon in den Vorjahren gibt es auch an diesem Wochenende wieder fünf Bühnen, auf denen Konzerte, Lesungen und Filme vor der Wattenmeer-Kulisse geboten werden. Auftreten wollen unter anderen die Brit-Pop-Band Maxïmo Park sowie der Soul-Künstler Flo Mega. Als Hauptact wird am Sonntag die Sängerin Nina Chuba erwartet.

Bei dem kleinen Festival, das in den vergangenen Jahren wiederholt mit dem «Helga!»-Award unter anderem als «Bestes Festival» in Deutschland ausgezeichnet wurde, stehen urbane und internationale Kultur sowie ein Miteinander aller Generationen im Fokus.

Am Sonntag sollen im Rahmen des Festivals wieder die Deutschen Meisterschaften im Schlickrutschen im Watt ausgetragen werden.