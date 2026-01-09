Musicals sollen aufgeführt werden – Erstattung möglich

Hamburg (dpa/lno) –

Die Aufführungen der Stage-Musicals in Hamburg sollen nach bisherigen Plänen trotz des winterlichen Wetters am Freitag stattfinden. Man gehe davon aus, alle Shows spielen zu können, teilte ein Sprecher von Stage Entertainment auf dpa-Anfrage mit.

Aufgrund der besonderen Umstände gebe man Gästen, die witterungsbedingt die Reise nach Hamburg beziehungsweise zu den Theatern nicht antreten möchten, die Möglichkeit zur Neubuchung und Erstattung der Ticketkosten für Aufführungen am Freitag, betonte der Sprecher. Ob dieses Prozedere auch für die Shows am Samstag gelten wird, soll demnach am Freitag entschieden werden.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Künstlerinnen und Künstler seien auf längere Dienstwegzeiten eingestellt, hieß es. Der Fährbetrieb von den Landungsbrücken zu den beiden Theatern an der Elbe ist den Angaben zufolge gesichert. Es gibt derzeit vier Stage-Musicals in Hamburg – «& Julia», «MJ – Das Michael Jackson Musical», «Tarzan» sowie der Dauerbrenner «König der Löwen».