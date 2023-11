Musical «Tanz der Vampire» feiert Premiere in Hamburg

Hamburg (dpa) –

Nach fünf Jahren ist das Kultmusical «Tanz der Vampire» zurück in Hamburg: Am Sonntagabend feierte das Musical rund um den charismatischen Vampirgrafen von Krolock seine Premiere im Stage Operettenhaus auf der Reeperbahn. Auch zahlreiche Prominente wollten sich den Mitternachtsball der tanzenden Vampire nicht entgehen lassen, darunter die Sängerinnen Stefanie Hertel und Florence Kasumba, Schauspieler Sky Du Mont und seine Ex-Frau Mirja Du Mont, Investor Ralf Dümmel und Moderatorin Anna Heesch sowie Bestseller-Autorin Ildikó von Kürthy mit Sohn Gabor.

In der Inszenierung brillierte Rob Fowler als Vampirgraf von Krolock, der das Premierenpublikum schnell für sich gewinnen konnte. Aber auch Till Jochheim als Vampirforscher Professor Abronsius und Vincent Van Gorp als sein schüchterner Assistent Alfred, die sich auf nach Transsylvanien machen, um dort Vampire zu finden, können überzeugen. Kristin Backes spielt die Wirtstochter Sarah sowohl unschuldig, als auch neugierig aufs Leben. Schließlich kann der Graf beim jährlichen Mitternachtsball auf seinem Schloss Sarah für sich gewinnen und singt zusammen mit ihr den Titelsong «Die Ewigkeit beginnt heute Nacht».

Das Musical von Jim Steinman und Michael Kunze nach dem gleichnamigen Film von Roman Polanski feierte 1997 Weltpremiere in Wien. Seitdem wurde «Tanz der Vampire» in vielen europäischen Ländern sowie in den USA und Japan aufgeführt. In Hamburg war es bereits von 2003 bis 2006 und von 2017 bis 2018 zu sehen.