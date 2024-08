Musical-Stars präsentieren ihre Lieblingssongs

Hamburg (dpa/lno) –

Musical-Stars einmal anders erleben – das verspricht ein neues Format auf Hamburger Bühnen: In Zukunft soll es auch an den spielfreien Tagen Solo-Konzerte, konzertante Shows oder andere Live-Entertainment-Formate geben, teilte das Unternehmen Stage Entertainment mit. «Dem Publikum bietet sich so die Chance, beliebte Künstlerinnen und Künstler auch jenseits der großen Musicalproduktionen zu erleben, neue Facetten an ihnen zu entdecken und sich von ihren Stimmen in der besonderen Atmosphäre der Stage Entertainment Theater in Hamburg, Berlin und Stuttgart begeistern zu lassen», hieß es.

Den Auftakt macht am 30. September «musicalpeople in Concert» im Stage Theater im Hafen Hamburg: Neben Willemijn Verkaik, die zurzeit im Musical «Die Eiskönigin» auf der Bühne steht und demnächst in dem Musical «& Julia» zu sehen sein wird, präsentieren weitere Sängerinnen und Sänger wie unter anderem Aisata Blackman, Roberta Valentini und Axel Herrig eine Reise durch ihre beliebtesten Musicalsongs.